Франция выведет войска из Мали, если хунта заключит договор с российскими «вагнеровцами»

Франция пригрозила вывести свои войска из Мали, если правящая в стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской «Частной военной компанией Вагнера».

«Подобное сотрудничество властей в Бамако с наемниками из РФ абсолютно несовместимо с нашим присутствием», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриа, пишет Reuters.

По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около тысячи сотрудников «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но «никаких договоренностей не было достигнуто».