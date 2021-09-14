Times: Россия отправит тысячу «вагнеровцев» в помощь хунте в Мали, где уже 9 лет идет война с исламистами

Российская «Частная военная компания Вагнера» заключает договор с военной хунтой, которая правит западноафриканским государством Мали. Договоренности между сторонами находятся на завершающей стадии и предусматривают контракты для тысячи наемников.
Об этом сообщает Times и Reuters со ссылкой на собственные источники среди дипломатии.
В Мали наемники будут обучать местных военных и охранять ведущих деятелей хунты полковника Ассими Гоита, которые фактически правят государством после военных переворотов.
Пресс-секретарь Министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с «ЧВК Вагнера», но признал, что страна намерена усилить связь с Россией.
Впрочем, Reuters пишет, что информацию о развертывании российских наемников в Мали подтвердили уже семь источников среди дипломатов и представителей структур безопасности. Однако они не назвали точное количество «вагнеровцев» — один источник говорит о тысяче человек, два других считают, что их будет меньше.
На фоне этой информации Франция с помощью партнеров, в частности США, пытается убедить военную хунту Мали отказаться от развертывания российских наемников в стране. До 1960 года Мали была колонией Франции, поэтому с 2013 года Париж активно участвует в борьбе с исламистскими группировками в стране. Так, в рамках операций «Сервал» и «Бархан» погибли более 50 французских военных.
После военного переворота 2020 года отношения Франции и Мали ухудшились из-за того, что военная хунта не выполнила обещания провести выборы в феврале 2021 года.
- В 2012 году в Мали произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут тогдашний президент Амаду Тумани Туре, а северную часть страны захватили боевики-джихадисты.
- 18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. В сентябре президентом стал бывший министр обороны Ба Ндау, а Гоита стал вице-президентом. 24 мая 2021 года произошел еще один военный переворот — Ндау, премьер-министра Моктара Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукура арестовали.
- 29 мая Гоита стал временным президентом страны. Он пытался объявить себя президентом еще после первого переворота, в результате которого с поста главы государства ушел Ибрагим Бубакар Кейта.