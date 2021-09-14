Times: Россия отправит тысячу «вагнеровцев» в помощь хунте в Мали, где уже 9 лет идет война с исламистами

Российская «Частная военная компания Вагнера» заключает договор с военной хунтой, которая правит западноафриканским государством Мали. Договоренности между сторонами находятся на завершающей стадии и предусматривают контракты для тысячи наемников.

Об этом сообщает Times и Reuters со ссылкой на собственные источники среди дипломатии.

В Мали наемники будут обучать местных военных и охранять ведущих деятелей хунты полковника Ассими Гоита, которые фактически правят государством после военных переворотов.

Пресс-секретарь Министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с «ЧВК Вагнера», но признал, что страна намерена усилить связь с Россией.

Впрочем, Reuters пишет, что информацию о развертывании российских наемников в Мали подтвердили уже семь источников среди дипломатов и представителей структур безопасности. Однако они не назвали точное количество «вагнеровцев» — один источник говорит о тысяче человек, два других считают, что их будет меньше.