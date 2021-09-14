Times: Росія відправить тисячу «вагнерівців» на допомогу хунті в Малі, де вже девʼять років триває війна з ісламістами

Російська «Приватна військова компанія Вагнера» укладає договір з військовою хунтою, яка керує західноафриканською державою Малі. Домовленості між сторонами перебувають на завершальній стадії та передбачають контракти для тисячі найманців.

Про це повідомляє Times та Reuters з посиланням на власні джерела у дипломатії.

У Малі найманці навчатимуть місцевих військових та охоронятимуть провідних діячів хунти полковника Ассімі Гоїта, які фактично керують державою після військових переворотів.

Прессекретар Міністерства оборони Малі відмовився підтвердити інформацію про домовленість з «ПВК Вагнера», але визнав, що країна має намір зробити звʼязки з Росією тіснішими.

Утім Reuters пише, що наразі інформацію про розгортання російських найманців у Малі підтвердили уже сім джерел серед дипломатів та представників безпекових структур. Однак вони не назвали точну кількість «вагнерівців» — одне джерело озвучило цифру у тисячу осіб, а ще двоє вважають, що їх буде менше.