Российские наемники в ЦАР пытают и убивают мирных жителей. CNN рассказал о расстреле в мечети Бамбари

Российские наемники из «ЧВК Вагнера», Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU (формально — горнодобывающая компания) причастны к пыткам и убийствам мирных жителей в Центральноафриканской Республике.

Об этом говорится в расследовании CNN и независимой следственной группы The Sentry, которые узнали о десятках случаев нападений на мирных жителей с участием правительственной армии, на стороне которой выступают россияне.

Журналисты детально описали инцидент в мечети города Бамбари, который произошел в феврале 2021 года. Тогда российские наемники совместно с военными выбили из окраины города мятежников экс-президента Франсуа Бозизе. Небольшая часть повстанцев укрылась в мечети Аль-Таква, когда в ней прятались мирные жители.

Россияне и армия приказали людям покинуть мечеть и начали ее расстреливать, закинув несколько гранат внутрь. Выжившие и очевидцы рассказали журналистам, что россияне вели огонь без разбора и не выясняли, кто повстанец, а кто гражданский.

Несмотря на то, что люди выходили из мечети с поднятыми вверх руками, по ним вели огонь. На выходе сразу погибли четыре человека и еще один убежал. Мужчина, который тогда получил ранение в ногу, рассказал, что не мог получить медицинскую помощь в больнице, потому что там караулили военные, и был вынужден скрываться. Вскоре часть ноги ниже колена ему пришлось ампутировать.

В целом тогда у мечети было убито от 12 до 20 человек. Среди жертв были дети.

Кроме этого, местные жители рассказали журналистам, что атака на мечеть проходила при поддержке минимум одного российского вертолета.