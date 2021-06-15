Російські найманці в ЦАР катують і вбивають мирних жителів. CNN розповів про розстріл в мечеті Бамбарі

Російські найманці з «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU (формально — гірничодобувна компанія) причетні до тортур і вбивств мирних жителів в Центральноафриканській Республіці.

Про це йдеться в розслідуванні CNN і незалежної слідчої групи The Sentry, які дізналися про десятки випадків нападів на мирних жителів за участю урядової армії, на стороні якої виступають росіяни.

Журналісти детально описали інцидент в мечеті міста Бамбарі, який стався в лютому 2021 року. Тоді російські найманці спільно з військовими вибили з околиці міста заколотників експрезидента Франсуа Бозізе. Невелика частина повстанців сховалася в мечеті Аль-Таква, коли в ній ховалися мирні жителі.

Росіяни і армія наказали людям вийти з мечеті і почали її розстрілювати, закинувши кілька гранат всередину. Ті, що вижили, і очевидці розповіли журналістам, що росіяни вели вогонь без розбору і не зʼясовували, хто повстанець, а хто цивільний.

Незважаючи на те, що люди виходили з мечеті з піднятими вгору руками, по них вели вогонь. На виході одразу загинули чотири людини і ще один чоловік утік. Чоловік, який тоді отримав поранення в ногу, розповів, що не міг отримати медичну допомогу в лікарні, тому що там чатували військові, і був змушений переховуватися. Згодом частину ноги нижче коліна йому довелося ампутувати.

Загалом тоді у мечеті було вбито від 12 до 20 осіб. Серед жертв були діти.

Крім цього, місцеві жителі розповіли журналістам, що атака на мечеть проходила за підтримки мінімум одного російського вертольота.