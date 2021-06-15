Російські найманці в ЦАР катують і вбивають мирних жителів. CNN розповів про розстріл в мечеті Бамбарі

Російські найманці з «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU (формально — гірничодобувна компанія) причетні до тортур і вбивств мирних жителів в Центральноафриканській Республіці.
Про це йдеться в розслідуванні CNN і незалежної слідчої групи The Sentry, які дізналися про десятки випадків нападів на мирних жителів за участю урядової армії, на стороні якої виступають росіяни.
Журналісти детально описали інцидент в мечеті міста Бамбарі, який стався в лютому 2021 року. Тоді російські найманці спільно з військовими вибили з околиці міста заколотників експрезидента Франсуа Бозізе. Невелика частина повстанців сховалася в мечеті Аль-Таква, коли в ній ховалися мирні жителі.
Росіяни і армія наказали людям вийти з мечеті і почали її розстрілювати, закинувши кілька гранат всередину. Ті, що вижили, і очевидці розповіли журналістам, що росіяни вели вогонь без розбору і не зʼясовували, хто повстанець, а хто цивільний.
Незважаючи на те, що люди виходили з мечеті з піднятими вгору руками, по них вели вогонь. На виході одразу загинули чотири людини і ще один чоловік утік. Чоловік, який тоді отримав поранення в ногу, розповів, що не міг отримати медичну допомогу в лікарні, тому що там чатували військові, і був змушений переховуватися. Згодом частину ноги нижче коліна йому довелося ампутувати.
Загалом тоді у мечеті було вбито від 12 до 20 осіб. Серед жертв були діти.
Крім цього, місцеві жителі розповіли журналістам, що атака на мечеть проходила за підтримки мінімум одного російського вертольота.
- Показання цивільних і дані журналістів підтверджують конфіденційні документи ООН. У них повідомлялося, що російські найманці активно вбивають мирних жителів, займаються пограбуваннями і здійснюють групові зґвалтування.
- За підрахунками RFI, на стороні уряду ЦАР воюють від 800 до 2 000 найманців з російських приватних військових компаній. Російський посол у ЦАР говорить про 535 російських інструкторів, які «не беруть участь у бойових діях».
- На початку червня Франція припинила військові операції з урядовими силами ЦАР і заморозила фінансову допомогу на €10 мільйонів. До цього президент Франції назвав президента ЦАР «заручником «групи Вагнера».
- Раніше у The Guardian повідомляли, що Росія активно розширює свою присутність в Африці та працює над створенням «стратегічного центру» в регіоні. Місію щодо посилення російського впливу на континенті очолює «кухар» Володимира Путіна Євген Пригожин — куратор найманців «ПВК Вагнера», які брали участь у бойових діях у Сирії та в Україні.