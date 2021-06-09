Франция заморозила помощь ЦАР. Накануне Макрон назвал главу страны «заложником группы Вагнера»

Франция прекратила военные операции с правительственными силами Центральноафриканской Республики (ЦАР) и заморозила финансовую помощь на €10 миллионов.
Об этом сообщает Reuters.
Официальный Париж заявил, что правительство ЦАР неспособно остановить масштабную кампанию антифранцузской дезинформации и пренебрегает оппозицией.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал президента ЦАР «заложником группы Вагнера» — российской частной военной компании, которая успела повоевать на Донбассе и Сирии. Макрон в конце мая заявил, что ЧВК открыто «захватывает шахты и вместе с ними и политическую систему» страны.
При этом во Франции, США и странах Евросоюза выражают опасения, что Россия и Китай усилят свое присутствие в Африке на фоне снижения влияния западных демократий в регионе.
- Ранее французские журналисты сообщили, что российские наемники в ЦАР участвуют в казнях, грабежах и групповых изнасилованиях. Несколько случаев с участием «ЧВК Вагнера» попали в доклад специальной рабочей группы ООН.
- По подсчетам RFI, на стороне правительства ЦАР воюют от 800 до 2 000 наемников из российских частных военных компаний. Российский посол в ЦАР говорит о 535 российских инструкторах, которые «не участвуют в боевых действиях».
- Ранее в The Guardian сообщали, что Россия активно расширяет свое присутствие в Африке и работает над созданием «стратегического центра» в регионе. Миссию по усилению российского влияния на континенте возглавляет «повар» Владимира Путина Евгений Пригожин — куратор наемников «ЧВК Вагнера», участвовавших в боевых действиях в Сирии и Украине.
- ЦАР — одна из самых бедных и наименее стабильных стран Африки. Долгое время там находился большой контингент войск Франции. Позднее туда вошли контингенты соседних африканских стран. Несмотря на бедность, ЦАР богата крупными месторождениями алмазов и урана.