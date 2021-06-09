Франция заморозила помощь ЦАР. Накануне Макрон назвал главу страны «заложником группы Вагнера»

Франция прекратила военные операции с правительственными силами Центральноафриканской Республики (ЦАР) и заморозила финансовую помощь на €10 миллионов.

Об этом сообщает Reuters.

Официальный Париж заявил, что правительство ЦАР неспособно остановить масштабную кампанию антифранцузской дезинформации и пренебрегает оппозицией.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал президента ЦАР «заложником группы Вагнера» — российской частной военной компании, которая успела повоевать на Донбассе и Сирии. Макрон в конце мая заявил, что ЧВК открыто «захватывает шахты и вместе с ними и политическую систему» ​​страны.

При этом во Франции, США и странах Евросоюза выражают опасения, что Россия и Китай усилят свое присутствие в Африке на фоне снижения влияния западных демократий в регионе.