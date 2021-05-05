RFI: Российские наемники в ЦАР участвуют в казнях, грабежах и групповых изнасилованиях

Российские наемники в Центральноафриканской Республике (ЦАР) активно убивают мирных жителей, занимаются грабежами и совершают групповые изнасилования.

Об этом говорится в материале France Mеdias Monde — самого влиятельного французского СМИ в Африке. Сам материал основан на докладе специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.

Журналисты отмечают «деятельность» инструкторов и бойцов российских «ЧВК Вагнера», Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU (формально — горнодобывающая компания), которые воюют на стороне правительственной армии. Собранные доказательства и свидетельства очевидцев говорят, что только с января до середины апреля этого года российские специалисты и наемники совершили 26 внесудебных казней, пять групповых изнасилований и 27 незаконных арестов с последующими пытками на допросах.

В материале описываются несколько примеров, факт которых подтвердили жертвы и свидетели. Так, в декабре 2020 года россияне расстреляли машину с гуманитарным грузом и гражданскими, которая из-за неисправности не затормозила на КПП.

В феврале 2021 года наемники после боя в городе Бамбари расстреляли мирных жителей. Они оттеснили мятежников экс-президента Франсуа Бозизе на окраину и те укрылись в мечети и медицинском центре, где уже прятались гражданские. Россияне из числа инструкторов начали стрелять без разбора. «Они не пытались выяснить, кто был мятежником, а кто гражданским. Они хотели убивать людей», — рассказал источник RFI. Были убиты минимум 15 человек, в том числе дети.

В городе Босангоа жители сообщили о массовых грабежах. Наемники отобрали у них скот и мебель. «Они убивают даже свиней. Они не покупают еду. Когда им хочется есть, они убивают скот, который разводят люди», — рассказал один из представителей городских властей.

Также приводятся случаи изнасилований. В феврале в Ялоке шестеро наемников ворвались в один из домов и почти 4 часа насиловали 24-летнюю женщину. 15 февраля наемники изнасиловали 20-летнюю девушку Габриэлу. Она пыталась поймать в Банги такси до наступления комендантского часа, но ее «подобрали» военные.

«Это были русские, только один говорил по-французски», — рассказала девушка. Ее отвезли в незнакомое место и среди коробок из-под оружия насиловали всю ночь. «Они издевались надо мной как над животным [...]. Я думала, что россияне здесь для того, чтобы нам помогать», — заявила пострадавшая.