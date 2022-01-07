В Мали на брошенной французской базе развернуты российские военные. Вероятно, это «ЧВК Вагнера»

На севере Мали в городе Тимбукту на оставленной французскими войсками базе развернулись российские военнослужащие. Представитель армии Мали заявил, что россияне будут обучать местные силы.

Об этом пишут «Голос Америки» и Reuters.

Французские войска покинули базу в прошлом месяце. Тогда же правительство Мали заявило, что в страну прибыли «российские инструкторы», но официально Бамако и Москва не предоставили подробностей и не раскрыли количество «контингента».

В Госдепартаменте США заявляли, что в страну прибыли наемники «ЧВК Вагнера», который успели отличиться в Африке военными преступлениями.

Против военного российского присутствия в Мали выступили более десятка западных стран, среди которых США, Франция и Великобритания. Они заявили, что это ухудшит ситуацию с безопасностью и правами человека в Мали, а также дестабилизирует страну. Кроме этого, ситуацией могут воспользоваться исламистские боевики.