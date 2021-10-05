ООН: «Вагнерівці» можуть бути причетні до воєнних злочинів у Лівії

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, у якій пов’язала численні воєнні злочини під час конфлікту у Лівії з діяльністю російських найманців з «групи Вагнера».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт, який вийшов 4 жовтня.

Експерти Ради ООН з прав людини підготували доповідь на основі сотень документів, супутникових знімків, інтерв’ю з понад 150 людьми та розслідуваннями в Лівії, Тунісі та Італії.

У звіті припускають, що наймані бойовики російської «Приватної військової компанії Вагнера» скоїли воєнні злочини. Вони, як стверджують в ООН, брали участь у розстрілах полонених у вересні 2019 року біля столиці Лівії Триполі.

У доповіді також згадується, що найманці приватної військової компанії лишили планшет із картою Лівії, на якій видно 35 наземних мін, закладених поблизу приватних будинків. На цих (переважно виготовлених у Росії) мінах із червня 2020 року підривались місцеві жителі, що повертались додому. Раніше розслідування про матеріали з цього планшета опублікувало BBC.

На запит Reuters прокоментувати звинувачення представники «ПВК Вагнера» не відповіли. Раніше президент Росії Володимир Путін у відповідь на запитання про російських найманців у Лівії сказав, що якщо у конфлікті й воюють росіяни, офіційно вони не представляють Російську Федерацію.