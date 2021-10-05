ООН: «Вагнерівці» можуть бути причетні до воєнних злочинів у Лівії

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, у якій пов’язала численні воєнні злочини під час конфлікту у Лівії з діяльністю російських найманців з «групи Вагнера».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт, який вийшов 4 жовтня.
Експерти Ради ООН з прав людини підготували доповідь на основі сотень документів, супутникових знімків, інтерв’ю з понад 150 людьми та розслідуваннями в Лівії, Тунісі та Італії.
У звіті припускають, що наймані бойовики російської «Приватної військової компанії Вагнера» скоїли воєнні злочини. Вони, як стверджують в ООН, брали участь у розстрілах полонених у вересні 2019 року біля столиці Лівії Триполі.
У доповіді також згадується, що найманці приватної військової компанії лишили планшет із картою Лівії, на якій видно 35 наземних мін, закладених поблизу приватних будинків. На цих (переважно виготовлених у Росії) мінах із червня 2020 року підривались місцеві жителі, що повертались додому. Раніше розслідування про матеріали з цього планшета опублікувало BBC.
На запит Reuters прокоментувати звинувачення представники «ПВК Вагнера» не відповіли. Раніше президент Росії Володимир Путін у відповідь на запитання про російських найманців у Лівії сказав, що якщо у конфлікті й воюють росіяни, офіційно вони не представляють Російську Федерацію.
- Після падіння режиму Муаммара Каддафі у 2011 році в Лівії розпочалася громадянська війна. На цьому тлі зміцнилися дві основні політичні сили — визнаний ООН уряд національної згоди в Триполі на чолі з Фаїзом Сараджем і опозиційний йому воєначальник Халіфа Хафтар, командувач антиурядових сил Лівійської національної армії з центром в Тобруку. Останнього підтримує Росія, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.
- Росія протягом останніх років нарощує присутність найманців в Африці. Крім Лівії, Центральноафриканської республіки (ЦАР) та Судану, «вагнерівці» збираються й у Малі.