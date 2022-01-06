Синоптики прогнозують в Україні тепле Різдво, але у Карпатах буде до -14 °С

На заході України вдень температура повітря становитиме від -1 до +2 °С, погода буде хмарною, але без опадів. Лише у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях рано-вранці пройде невеликий сніг.

За даними Sinoptik.ua , опадів та сильних морозів не очікується, у всіх регіонах температура буде близько 0 °С з невеликим вітром до 8 м/с.

На Різдво в Україні буде комфортна погода.

До Карпат на Різдво, за даними синоптиків, прийдуть помірні морози — до -14 °С у Буковелі та до -8 °С на Драгобраті. Погода буде ясною, опадів не очікується. Але на високогірʼї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається третій рівень сніголавинної небезпеки. Сніг слабо закріплений на крутих схилах, і спровокувати сходження лавини може будь-що.

У Сумській, Чернігівській та Житомирській областях температура повітря на Різдво коливатиметься від -1 °С до +2 °С. У ніч з 6 на 7 січня пройде сніг, а у святковий день очікується ясна погода.

В Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях стовпчики термометрів удень піднімуться до +3...+4 °С. Вранці буде хмарно, але ближче до обіду небо виясниться. Опадів не передбачається.

У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях термометри покажуть близько 0 °С. У ніч на Різдво можливий невеликий дощ зі снігом.

У Києві вдень очікується -2 °С, без опадів, але погода протягом дня буде похмурою.