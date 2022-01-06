Синоптики прогнозируют в Украине теплое Рождество, но в Карпатах будет до -14 °С

В Рождество в Украине будет комфортная погода.
По данным Sinoptik.ua, осадков и сильных морозов не ожидается, во всех регионах температура будет около 0 °С с небольшим ветром до 8 м/с.
На западе Украины днем температура воздуха будет от -1 до +2 °С, погода будет облачной, но без осадков. Лишь во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях рано утром пройдет небольшой снег.
В Карпаты на Рождество, по данным синоптиков, придут умеренные морозы — до -14 °С в Буковеле и до -8 °С на Драгобрате. Погода будет ясной, осадков не ожидается. Но на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется третий уровень снеголавинной опасности. Снег слабо закреплен на крутых склонах, и спровоцировать схождение лавины может что угодно.
В Сумской, Черниговской и Житомирской областях температура воздуха на Рождество будет колебаться от -1 до +2 °С. В ночь с 6 на 7 января пройдет снег, а в праздничный день ожидается ясная погода.
В Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях столбики термометров днем поднимутся до +3...+4 °С. Утром будет облачно, но ближе к обеду небо прояснится. Осадков не предполагается.
В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях термометры покажут около 0 °С. В ночь на Рождество возможен небольшой дождь со снегом.
В Киеве днем ожидается -2 °С, без осадков, но погода в течение дня будет пасмурной.
- С начала января в Киеве зарегистрировано несколько температурных рекордов. Так, сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года. В этот день в первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха в столице составляла +4,3 °C.
- 5 января метеорологи впервые за 142 года зафиксировали среднесуточную температуру на уровне +6,5 °С. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С.
- Вообще 2021 год стал одним из двадцати самых теплых и сухих за последние более 100 лет.
- В ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год — температура воздуха в некоторых странах достигла фиксируемых весной показателей. Неподалеку от Мадрида в Сеговии было +22,7 °С, а в соседней Авиле +20,2 °C. Такая температура стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.