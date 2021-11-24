На Новый год и Рождество у украинцев будет три дополнительных выходных

На рождественские и новогодние праздники у украинцев будет три длинных уикенда с дополнительными выходными. Об этом говорится в Кодексе законов Украины о труде.

Если самые важные праздники рождественско-новогоднего цикла приходятся на субботу-воскресенье, то выходной переносят на рабочий день.

Такими праздниками являются:

25 декабря и 7 января — Рождество Христово;

1 января — Новый год.

Так, Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на субботу, из-за чего в понедельник 27 декабря будет выходной день.

Новый год, 1 января, также выпадает на субботу, поэтому 2 января официально считается нерабочим днем.

А вот Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в пятницу, 7 января. В этом случае выходные растянутся на три дня — с 7 по 9 января. Следовательно, у украинцев будут удлиненные выходные в течение трех недель подряд.

Полный график выходных: