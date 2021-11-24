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На Новый год и Рождество у украинцев будет три дополнительных выходных

Автор:
София Телишевская
Дата:

На рождественские и новогодние праздники у украинцев будет три длинных уикенда с дополнительными выходными. Об этом говорится в Кодексе законов Украины о труде.

Если самые важные праздники рождественско-новогоднего цикла приходятся на субботу-воскресенье, то выходной переносят на рабочий день.

Такими праздниками являются:

  • 25 декабря и 7 января — Рождество Христово;
  • 1 января — Новый год.

Так, Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) приходится на субботу, из-за чего в понедельник 27 декабря будет выходной день.

Новый год, 1 января, также выпадает на субботу, поэтому 2 января официально считается нерабочим днем.

А вот Рождество по юлианскому календарю будут отмечать в пятницу, 7 января. В этом случае выходные растянутся на три дня — с 7 по 9 января. Следовательно, у украинцев будут удлиненные выходные в течение трех недель подряд.

Полный график выходных:

  • 25 декабря, суббота;
  • 26 декабря, воскресенье;
  • 27 декабря, понедельник;
  • 1 января, суббота;
  • 2 января, воскресенье;
  • 3 января, понедельник;
  • 7 января, пятница;
  • 8 января, суббота;
  • 9 января, воскресенье.