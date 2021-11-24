Новини

На Новий рік та Різдво українці матимуть три додаткові вихідні

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

На різдвяні та новорічні свята українці матимуть три довгі вікенди з додатковими вихідними. Про це йдеться у Кодексі законів України про працю.

Якщо найважливіші свята різдвяно-новорічного циклу припадають на суботу-неділю, то вихідний переносять на робочий день.

Такими святами є:

  • 25 грудня і 7 січня — Різдво Христове;
  • 1 січня — Новий рік.

Цьогоріч Різдво за григоріанським календарем (25 грудня) припадає на суботу, через що у понеділок 27 грудня буде вихідний день.

Новий рік, 1 січня, також припадає на суботу, тож 2 січня офіційно вважається неробочим днем.

А от Різдво за юліанським календарем відзначатимуть у пʼятницю, 7 січня. У цьому випадку вихідні розтягнуться на три дні — з 7 до 9 січня. Відтак українці матимуть подовжені вихідні упродовж трьох тижнів поспіль.

Повний графік вихідних:

  • 25 грудня, субота;
  • 26 грудня, неділя;
  • 27 грудня, понеділок;
  • 1 січня, субота;
  • 2 січня, неділя;
  • 3 січня, понеділок;
  • 7 січня, пʼятниця;
  • 8 січня, субота;
  • 9 січня, неділя.