На Новий рік та Різдво українці матимуть три додаткові вихідні

На різдвяні та новорічні свята українці матимуть три довгі вікенди з додатковими вихідними. Про це йдеться у Кодексі законів України про працю.

Якщо найважливіші свята різдвяно-новорічного циклу припадають на суботу-неділю, то вихідний переносять на робочий день.

Такими святами є:

25 грудня і 7 січня — Різдво Христове;

1 січня — Новий рік.

Цьогоріч Різдво за григоріанським календарем (25 грудня) припадає на суботу, через що у понеділок 27 грудня буде вихідний день.

Новий рік, 1 січня, також припадає на суботу, тож 2 січня офіційно вважається неробочим днем.

А от Різдво за юліанським календарем відзначатимуть у пʼятницю, 7 січня. У цьому випадку вихідні розтягнуться на три дні — з 7 до 9 січня. Відтак українці матимуть подовжені вихідні упродовж трьох тижнів поспіль.

Повний графік вихідних: