МОЗ: Нещеплених вчасно від поліомієліту дітей провакцинують в кінці січня

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що нещеплених від поліомієліту дітей в Україні провакцинують до кінця січня. Це стосується всіх дітей віком від 6 місяців до 6 років.
Про це пише пресслужба МОЗ.
«Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям. Якщо є порушення календаря щеплень або пропущені вакцинації, потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та зробити щеплення», — зазначив головний санлікар Ігор Кузін.
Батькам тих дітей, які пропустили одне або обидва щеплення, рекомендують звернутися до сімейного лікаря або педіатра для вакцинації. Невакцинованих дітей спочатку щеплять інактивованою поліовакциною, а потім проведуть три додаткові тури імунізації оральною вакциною.
У МОЗ нагадали, що вакцинація дітей від поліомієліту є обов’язковою, а зробити щеплення можна безкоштовно.
- На початку жовтня в Україні вперше за шість років зафіксували випадок паралічу, спричиненого поліомієлітом. Заразилася дитина з багатодітної родини на Рівненщині, потім лікарі діагностували ту ж хворобу в шести братів і сестер малюка. Батьки відмовилися вакцинувати дитину з релігійних міркувань.
- 9 жовтня в області оголосили про початок кампанії з вакцинації дітей. У регіон направили команду епідеміологів і вірусологів, щоб розслідувати випадок зараження. У Закарпатській області теж розпочали перевірку — діти з Рівненської області, які мали хворобу, до цього перебували на Закарпатті.
- На початку листопада у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт із паралічем. Після цього хворобу підтвердили ще у пʼяти невакцинованих дітей.