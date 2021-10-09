Поліомієліт у Рівненській області: у регіоні починають кампанію з вакцинації, а нещеплених дітей не пускатимуть на навчання

У Рівненській області починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту після зафіксованого випадку захворювання. Нещеплених дітей не пускатимуть на навчання.

Протягом 14 днів в області будуть провакциновані від поліомієліту всі діти до 5 років. Невакцинованих дітей не допускатимуть на навчання.

«Рівень імунізації дітей від поліо є недостатнім. Лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення у 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити їх від інфікування», — зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.