Полиомиелит в Ровенской области: в регионе начинают кампанию по вакцинации, а непривитых детей не будут пускать на учебу

В Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания. Непривитых детей не будут пускать на учебу.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.

Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС классифицировала ситуацию как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.