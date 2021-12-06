В Україні посилили заходи безпеки для уникнення спалахів поліомієліту

Міністерство охорони здоровʼя України посилює епідеміологічний нагляд для запобігання спалахів поліомієліту в регіонах .

Про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на постанову головного санітарного лікаря.

Лікарням у регіонах доручили проаналізувати виявлені за останні шість місяців випадки гострого в’ялого паралічу у дітей віком до 15 років. Ідеться про ті області, де показник випадків ГВП на 100 тисяч осіб менший за 0,01.

Кожного пацієнта з паралічем необхідно лабораторно обстежити для підтвердження або спростування діагнозу «поліомієліт». В разі остаточного підтвердження хвороби — медики повинні відбирати проби біоматеріалу в усіх осіб, які контактували з хворим.

Також лікарям доручили провести інформаційну роботу з батьками, які відмовляються вакцинувати від поліомієліту своїх дітей.