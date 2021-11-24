В Україні на тлі активізації противників вакцинації проблема з поліомієлітом. МОЗ має дві стратегії

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні на тлі активізації противників вакцинації проти коронавірусу впали показники щеплень від інших хвороб, зокрема від поліомієліту. Міністерством це гостре інфекційне захворювання вже розглядається як проблема.

Про це Ляшко розповів «Бабелю».

У жовтні на Рівненщині підтвердили перший за шість років випадок паралічу, викликаного поліомієлітом, у півторарічної дитини. За словами міністра, цим випадком одразу ж почала займатися окрема робоча група, яка згодом напрацювала кілька стратегій, і тепер Ляшко має обрати одну з них.

Міністр сказав, що є два варіанти. Перший: вакцинувати всіх невакцинованих до 10 років — це «підчищувальна кампанія». Другий: зробити щеплення всім дітям до 6 років, незалежно від статусу вакцинації — тобто включно з вакцинованими.

«Тобто за короткий період, два-три тижні, потрібно зробити близько півтора мільйона щеплень — для цього потрібен великий ресурс. У Закарпатській та Рівненській областях «підчищувальна» кампанія вже розпочалася. Я зустрічаюся з главами релігійних напрямів, щоб використати їхній авторитет і розвернути людей до вакцин», — розповів Ляшко про другий варіант.

Ляшко також додав, що за даними МОЗ, від дифтерії чи правця в країні не щеплений кожен другий дорослий. У майбутньому це загрожує спалахом дифтерії.