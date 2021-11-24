В Украине на фоне активизации противников вакцинации проблема с полиомиелитом. У Минздрава есть две стратегии

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине на фоне активизации противников вакцинации против коронавируса упали показатели по прививкам от других болезней, в частности от полиомиелита. Минздравом это острое инфекционное заболевание уже рассматривается как проблема.
Об этом Ляшко рассказал «Бабелю».
В октябре в Ровенской области подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного полиомиелитом, у полуторагодовалого ребенка. По словам министра, этим случаем сразу же начала заниматься отдельная рабочая группа, которая вскоре наработала несколько стратегий, и теперь Ляшко должен выбрать одну из них.
Министр сказал, что есть два варианта. Первый: привить всех невакцинированных до 10 лет — это «подчищающая кампания». Второй: сделать прививки всем детям до 6 лет, независимо от статуса вакцинации — то есть включая вакцинированных.
«То есть за короткий период, две-три недели, нужно сделать около полутора миллионов прививок — для этого нужен большой ресурс. В Закарпатской и Ровенской областях «подчищающая» кампания уже началась. Я встречаюсь в главами религиозных направлений, чтобы использовать их авторитет и развернуть людей к вакцинам», — рассказал Ляшко о втором варианте.
Ляшко также добавил, что, по данным Минздрава, от дифтерии или столбняка в стране не привит каждый второй взрослый. В будущем это грозит вспышкой дифтерии.
- В начале октября в Украине впервые за шесть лет зафиксировали случай паралича, вызванного полиомиелитом. Заразился ребенок из многодетной семьи в Ровенской области, затем врачи диагностировали ту же болезнь у шести братьев и сестер малыша. Родители отказались вакцинировать ребенка по религиозным соображениям.
- 9 октября в области объявили о начале кампании по вакцинации детей.
- В регион направили команду эпидемиологов и вирусологов, чтобы расследовать случай заражения. В Закарпатской области тоже начали проверку — дети из Ровенской области, у которых обнаружили болезнь, до этого были на Закарпатье.
- В начале ноября в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит с параличом. После этого болезнь подтвердили у пяти невакцинированных детей.