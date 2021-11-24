В Украине на фоне активизации противников вакцинации проблема с полиомиелитом. У Минздрава есть две стратегии

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине на фоне активизации противников вакцинации против коронавируса упали показатели по прививкам от других болезней, в частности от полиомиелита. Минздравом это острое инфекционное заболевание уже рассматривается как проблема.

Об этом Ляшко рассказал «Бабелю».

В октябре в Ровенской области подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного полиомиелитом, у полуторагодовалого ребенка. По словам министра, этим случаем сразу же начала заниматься отдельная рабочая группа, которая вскоре наработала несколько стратегий, и теперь Ляшко должен выбрать одну из них.

Министр сказал, что есть два варианта. Первый: привить всех невакцинированных до 10 лет — это «подчищающая кампания». Второй: сделать прививки всем детям до 6 лет, независимо от статуса вакцинации — то есть включая вакцинированных.

«То есть за короткий период, две-три недели, нужно сделать около полутора миллионов прививок — для этого нужен большой ресурс. В Закарпатской и Ровенской областях «подчищающая» кампания уже началась. Я встречаюсь в главами религиозных направлений, чтобы использовать их авторитет и развернуть людей к вакцинам», — рассказал Ляшко о втором варианте.

Ляшко также добавил, что, по данным Минздрава, от дифтерии или столбняка в стране не привит каждый второй взрослый. В будущем это грозит вспышкой дифтерии.