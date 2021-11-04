На Закарпатье полиомиелит подтвердили у пяти невакцинированных детей, одну девочку парализовало

Министерство здравоохранения подтвердило, что в Закарпатской области 12-летний ребенок получил паралич I типа. После этого случая еще у четырех детей в Закарпатье выявили полиомиелит. Все они не имели плановых прививок от полиовируса.

Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик в комментарии BBC News Украина сообщила, что речь идет о двух разных очагах, где выявили случаи инфицирования полиовирусом. Один из них связан с недавней вспышкой болезни в Ровенской области.

Первый случай инфицирования зафиксировали у 12-летней девочки из Тячевского района Закарпатской области, второй очаг не называют по этическим соображениям. Медики говорят, что его локализовали.