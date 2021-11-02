В Закарпатской области у школьницы диагностировали полиомиелит. У нее парализовало ногу

В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит. У нее парализована нога, сейчас девочка находится в больнице.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

По данным медиков ребенок не был вакцинирован, как и еще двое детей из той же семьи.

«Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, был диагностирован острый дряблый паралич. Взяли пробы и через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно имеем результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов», — рассказала заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева.

Главная эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик подтвердила информацию о полиомиелите у ребенка, но отметила, что этот инцидент не связан с недавно выявленными четырьмя случаями полиовируса во время эпидрасследования на Закарпатье.

Медики в целях безопасности не разглашают район, где проводили исследования, а также данные о семьях.

В пресс-службе Закарпатской ОГА изданию уточнили, что в области от полиомиелита привиты только 49,7% детей — это один из худших показателей в Украине.