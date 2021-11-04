На Закарпатті поліомієліт підтвердили у пʼяти невакцинованих дітей, одну дівчинку паралізувало

Міністерство охорони здоровʼя підтвердило, що в Закарпатській області 12-річна дитина отримала параліч І типу. Після цього випадку ще у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт. Усі вони не мали планових щеплень від поліовірусу.

Головний епідеміолог області Вікторія Тимчик у коментарі ВВС News Україна повідомила, що ідеться про два різні осередки, де виявили випадки інфікування поліовірусом. Один з них повʼязаний з нещодавнім спалахом хвороби на Рівненщині.

Перший випадок інфікування зафіксували у 12-річної дівчинки з Тячівського району Закарпатської області, а інший осередок не називають з етичних міркувань. Медики кажуть, що локалізували його.