В Украине ужесточили меры безопасности во избежание вспышек полиомиелита

Министерство здравоохранения Украины усиливает эпидемиологический надзор для предотвращения вспышек полиомиелита в регионах.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на постановление главного санитарного врача.
Больницам в регионах поручили проанализировать выявленные за последние шесть месяцев случаи острого дряблого паралича у детей младше 15 лет. Речь идет о тех областях, где показатель случаев ОДП на 100 тысяч человек меньше 0,01.
Каждого пациента с параличом необходимо лабораторно обследовать для подтверждения или опровержения диагноза «полиомиелит». В случае окончательного подтверждения болезни медики должны отбирать пробы биоматериала у всех людей, контактировавших с больным.
Также врачам поручили провести информационную работу с родителями, отказывающимися вакцинировать от полиомиелита своих детей.
Руководители центров контроля и профилактики болезней Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Украины, среди прочего, должны расширить точки отбора образцов из окружающей среды (сточные воды инфекционных и неврологических отделений) на территориях всех областей.
Кроме того, необходимо провести детальный анализ данных о профилактических прививках против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.
- В начале октября в Украине впервые за шесть лет зафиксировали случай паралича, вызванного полиомиелитом. Заразился ребенок из многодетной семьи в Ровенской области, затем врачи диагностировали ту же болезнь у шести братьев и сестер малыша. Родители отказались вакцинировать ребенка по религиозным соображениям.
- 9 октября в области объявили о начале кампании по вакцинации детей. В регион направили команду эпидемиологов и вирусологов, чтобы расследовать случай заражения. В Закарпатской области тоже начали проверку — дети из Ровенской области, у которых диагностировали полиомиелит, до этого были в Закарпатье.
- В начале ноября в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит с параличом. После этого болезнь подтвердили у пяти невакцинированных детей.