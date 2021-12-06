В Украине ужесточили меры безопасности во избежание вспышек полиомиелита

Министерство здравоохранения Украины усиливает эпидемиологический надзор для предотвращения вспышек полиомиелита в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на постановление главного санитарного врача.

Больницам в регионах поручили проанализировать выявленные за последние шесть месяцев случаи острого дряблого паралича у детей младше 15 лет. Речь идет о тех областях, где показатель случаев ОДП на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Каждого пациента с параличом необходимо лабораторно обследовать для подтверждения или опровержения диагноза «полиомиелит». В случае окончательного подтверждения болезни медики должны отбирать пробы биоматериала у всех людей, контактировавших с больным.

Также врачам поручили провести информационную работу с родителями, отказывающимися вакцинировать от полиомиелита своих детей.