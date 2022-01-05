Минздрав: Непривитых вовремя от полиомиелита детей вакцинируют в конце января

Министерство здравоохранения сообщило, что непривитых от полиомиелита детей в Украине вакцинируют до конца января. Это касается всех детей от 6 месяцев до 6 лет.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям. Если есть нарушения календаря прививок или пропущенные вакцинации, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу и привить», — отметил главный санврач Игорь Кузин.

Родителям тех детей, которые пропустили одну или обе прививки, рекомендуют обратиться к семейному врачу или педиатру для вакцинации. Невакцинированных детей сначала прививают инактивированной полиовакциной, а затем проведут три дополнительных тура иммунизации оральной вакциной.

В Минздраве напомнили, что вакцинация детей от полиомиелита обязательна, а сделать прививку можно бесплатно.