У столичному Гостиному дворі починаються протиаварійні роботи. Їх вартість — 33,2 млн гривень

У пʼятницю, 31 грудня, у столичному Гостиному дворі на Подолі стартують протиаварійні роботи.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Національний заповідник «Софія Київська», на балансі якого стоїть памʼятник культури, визначив підрядником ТОВ «Інжинірингова компанія Планета-Буд». Загальна вартість робіт — 33 203 881 гривня.

«Попереду два активні місяці, за які підрядник повинен забезпечити для пам’ятки належний стан для її подальшої реставрації. Але головне — ми розпочинаємо відновлення Гостиного двору. Не лише де-юре, а й де-факто», — заявив міністр.

Підрядник за два місяці повинен провести чистку цегли, металевих елементів і залізобетонних перекриттів, облаштувати парапети і перила, розчистити внутрішній двір від сміття, а також накрити армованою плівкою стіни і перекриття.