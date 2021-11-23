Мінкультури: Протиаварійні роботи в Гостиному дворі почнуться у грудні

Відновлювальні роботи у Гостиному дворі у Києві почнуться у грудні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, відновлення Гостиного двору складатиметься з двох паралельних процесів. Це термінові протиаварійні роботи та розробка концепції майбутнього простору Гостиного двору.

«Йдеться не лише про ремонт будівлі Гостиного двору, а й про нове життя всієї Контрактової площі», — заявив міністр.

Ткаченко також розповів, що спочатку планують провести проєктний семінар, щоб публічно презентувати напрацювання, зібрати відгуки та зауваження до проєктних гіпотез. Потім планують створити схему функціонування території навколо будівлі та схему наповнення і функціонування першого та другого поверху Гостиного двору. Після цього презентують концепцію майбутнього Гостиного двору.

Ткаченко наголосив, що участь в обговоренні майбутнього Гостиного двору візьмуть не лише реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади, кияни і, зокрема, жителі Подолу.