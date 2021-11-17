Із Гостиного двору в Києві зроблять громадський простір

Міністерство культури України перетворить зруйнований Гостиний двір у Києві на сучасний громадський простір.

Про це відомство повідомило 17 листопада: «Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але й про нове життя всієї Контрактової площі».

До розробки концепції залучать експертів із різних сфер — реставраторів, архітекторів, урбаністів, істориків, культурних менеджерів, а також громадськість і представників державної та міської влади. Вони зберуться, щоб розробити покрокову карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві. Також проведуть опитування серед киян і мешканців Подолу щодо їхнього бачення долі цього обʼєкта.

Зараз триває розробка проєкту протиаварійних робіт у будівлі, адже тривалий час Гостиний двір перебуває в занедбаному стані.

Гостиний двір — це торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, який збудували у 1809 році. Із зими 2013 року він стоїть без даху, вікон і штукатурки.

Wikipedia / Sergiy Klymenko