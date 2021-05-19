Гостиний двір у Києві отримав статус памʼятки національного значення — це дозволить його відреставрувати

Гостиний двір на Контрактовій площі в Києві отримав статус памʼятки культурної спадщини національного значення, що дозволить його відреставрувати.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Це рішення дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури, а відтак — розпачати протиаварійні та реставраційні роботи.
Зазначимо, що Гостиний двір – це торговий комплекс на Контрактовій площі у Києві, який збудували у 1809 році. Із зими 2013 року він стоїть без даху, вікон і штукатурки.
- У листопаді 2020 року Апеляційний суд Києва припинив провадження про накладення арешту на будинок Гостиного двору й остаточно повернув його у власність держави.
- 30 січня 2021 року Міністерство культури звернулося до Кабінету міністрів з проханням передати йому на баланс будівлю Гостиного двору. Міністр Ткаченко заявив, що там планують створити Музей сучасного мистецтва і культурний хаб.