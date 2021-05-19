Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения — это позволит его отреставрировать

Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве получил статус памятника культурного наследия национального значения, что позволит его отреставрировать.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это решение позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры, а затем — начать противоаварийные и реставрационные работы.

Отметим, что Гостиный двор — это торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, который построили в 1809 году. С зимы 2013 года он стоит без крыши, окон и штукатурки.