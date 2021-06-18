Фонд держмайна вирішив передати Гостиний двір Міністерству культури

Фонд державного майна ухвалив рішення передати будівлю Гостиного двору в Києві у підпорядкування Міністерству культури та інформаційної політики.
Про це повідомив у Telegram голова Мінкультури Олександр Ткаченко.
За словами міністра, 17 червня відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники Мінкультури, заповідника «Софія Київська» та Фонду держмайна.
«А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня», — повідомив Ткаченко.
Міністр додав, що після завершення передачі розпочнеться розробка проєктно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.
- У листопаді 2020 року Апеляційний суд Києва припинив провадження щодо накладення арешту на будинок Гостиного двору й остаточно повернув його у власність держави.
- 30 січня 2021 року Міністерство культури звернулося до Кабінету міністрів з проханням передати йому на баланс будівлю Гостиного двору. Міністр Ткаченко заявив, що там планують створити Музей сучасного мистецтва і культурний хаб.