Минкультуры: Противоаварийные работы в Гостином дворе начнутся в декабре

Восстановительные работы в Гостином дворе в Киеве начнутся в декабре.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, восстановление Гостиного двора будет состоять из двух параллельных процессов. Это срочные противоаварийные работы и разработка концепции будущего пространства Гостиного двора.

«Речь идет не только о ремонте здания Гостиного двора, но и о новой жизни всей Контрактовой площади», — заявил министр.

Ткаченко также рассказал, что сначала планируют провести проектный семинар, чтобы публично презентовать наработки, собрать отзывы и замечания по проектным гипотезам. Затем планируется создать схему функционирования территории вокруг здания и схему наполнения и функционирования первого и второго этажа Гостиного двора. После этого презентуют концепцию будущего Гостиного двора.

Ткаченко подчеркнул, что участие в обсуждении будущего Гостиного двора примут не только реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти, киевляне и в частности жители Подола.