В столичном Гостином дворе начинаются противоаварийные работы. Их стоимость — 33,2 млн гривен

В пятницу, 31 декабря, в столичном Гостином дворе на Подоле стартуют противоаварийные работы.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Национальный заповедник «София Киевская», на балансе которого находится памятник культуры, определил подрядчиком ООО «Инжиниринговая компания Планета-Строй». Общая стоимость работ — 33 203 881 гривна.

«Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить для памятка надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное — мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто», — заявил министр.

Подрядчик за два месяца должен провести чистку кирпича, металлических элементов и железобетонных перекрытий, обустроить парапеты и перила, расчистить внутренний двор от мусора, а также накрыть армированной пленкой стены и перекрытия.