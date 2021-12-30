Зеленський затвердив дати призовів на строкову військову службу у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, наступні призови українців на строкову військову службу відбудуться з квітня до червня та з жовтня до грудня. Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи мають розпочати на місяць раніше за ці дати.

Також в Офісі президента наголосили, що призваних на строкову військову службу не відправляють у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, їх залучають до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу, а також на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).