Міноборони розширило перелік професій, який зобовʼязує (майже всіх) жінок стати на військовий облік

Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. Документ набув чинності 17 грудня.

Про це йдеться у наказі міністерства від 11.10.2021 № 313.

Тобто, стати на військовий облік — це обов’язок, а не право українських жінок, і це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Також директори підприємств повинні проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії, та перевіряти наявність документів у нових працівників.

За прийом на роботу працівника без цього документа загрожує штаф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фахівці наголошують, що у назві однієї професії ховається дуже багато класифікацій, тому варто бути пильними. Наприклад, за професіями на облік мають стати головний бухгалтер, завідувач канцелярії, менеджери, начальник юридичного відділу.

Загалом йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших. Повний перелік професій розміщений за посиланням — тут.

Що потрібно, аби стати на військовий облік:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є).

Наказ Міноборони не встановлює граничних строків для його виконання, тобто йдеться про перехід на нові правила й інше законодавство.

Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова зазначила, що до кінця наступного тижня мають розробити алгоритм з поясненнями, як жінкам стати на військовий облік.

Чому перелік розширили?

24 квітня 2021 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку». У ньому й містилася норма про розширення переліку, щоб «привести нормативну базу у відповідність до закону».

Серед іншого, цей закон вимагав від жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, стати на військовий облік.

У жовтні (на шостий місяць після ухвалення закону) Міноборони створило перелік таких споріднених спеціальностей та професій, а 17 грудня він набрав чинності.