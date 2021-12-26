Військовий облік для жінок: головнокомандувач ЗСУ заявив про підготовку процедури дистанційного подання документів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовий облік для жінок не передбачатиме обов’язковий призов чи мобілізацію. Навіть збори військовозобов’язаних для жінок зроблять лише за бажанням.
Про це він написав у своєму Facebook.
Залужний також підкреслив, що наразі опрацьовується процедура подання документів онлайн, щоб перенести процес постановки на військовий облік у дистанційний формат. Він обіцяє, що протягом наступного року всі процедури відкалібрують таким чином, що постановка жінок на облік буде для них максимально комфортною.
«Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине — Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював», — пояснив головнокомандувач ЗСУ.
- Із 17 грудня в Україні розширили перелік професій, що зобовʼязує жінок (від 18 до 60 років) стати на обовʼязковий військовий облік. Серед професій, які потрапили під обовʼязковий військовий облік, — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів і понад 100 інших.
- У Міноборони не розʼяснили процедуру взяття жінок на облік у військкомати, але радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова заявила, що алгоритм розроблять до кінця року.