Воинский учет для женщин: главнокомандующий ВСУ заявил о подготовке процедуры дистанционной подачи документов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что воинский учет для женщин не будет предусматривать обязательный призыв или мобилизацию. Даже сборы военнообязанных для женщин будут только по желанию.

Об этом он написал в своем Facebook.

Залужный также подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается процедура подачи документов онлайн, чтобы перенести процесс постановки на военный учет в дистанционный формат. Он обещает, что в течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, что постановка женщин на учет будет для них максимально комфортной.

«Со постановкой на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное — Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал», – объяснил главнокомандующий ВСУ.