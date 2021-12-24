Минобороны сократит список профессий, согласно которому женщины должны стать на воинский учет

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что Министерство обороны сократит список профессий и специализаций, по которому женщины должны стать на воинский учет.

По словам политика, закон приняли еще весной 2021 года. Он предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.