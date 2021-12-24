Міноборони скоротить перелік професій, за яким жінки повинні стати на військовий облік

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що Міністерство оборони скоротить список професій та спеціалізацій, за яким жінки повинні стати на військовий облік.

За словами політика, закон ухвалили ще навесні 2021 року. Він передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю і придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком, беруться на облік військовозобовʼязаних.