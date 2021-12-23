У жінок буде рік, щоб стати на військовий облік. Призов на бойову службу лише у крайньому випадку

Жінкам, які підпадають під військовий облік, згідно із новим розширеним переліком професій і спеціальностей, дадуть час стати на нього до кінця 2022 року.

Про це повідомили на брифінгу у Командуванні Сухопутних військ.

На облік жінок прийматимуть у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (колишні військкомати) за місцем реєстрації місця проживання.

Жінки від 18 до 60 років, які мають професії з переліку, повинні подати документи до військкоматів (копії паспорта, ідентифікаційного номера, документів про освіту, сімейний стан, тощо), а також пройти військово-лікарську комісію. Вагітні і жінки з малолітніми дітьми також мають стати на облік. За результатами розгляду документів і медкомісії прийматиметься рішення про прийняття на облік і видачу військового квитка.

Щоб уточнити, чи потрапляє професія до переліку обліку, можна дзвонити до військкоматів або писати у їхні соцмережі.

Командування Сухопутних військ зазначило, що облік – це не призов на службу.

«Взяття на військовий облік жінок-військовозобовʼязаних, це не призов на військову службу. Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без їхньої згоди», — заявив начальник управління персоналом Сухопутних військ ЗСУ Ярослав Горбач.

Призиватимуть жінок на військову, бойову службу лише у крайньому випадку, як і чоловіків з обліку. Це можливо під час воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Горбач додав, що в Україні з 2014 року пройшло шість хвиль мобілізації, під час яких на службу призвали 200 тисяч людей. Жодна жінка, за його словами, без своєї згоди не була призвана.