Головком ЗСУ Залужний: Військовий облік жінок необхідний, але вже завтра у військкомат бігти не треба

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні у військах назріла потреба у широкому військовому обліку жінок, але цей процес відбуватиметься поступово. За його словами, жінкам не варто панікувати.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можна використовувати при захисті нашої держави. Тому народився цей указ [№ 313], трохи більше 100 спеціальностей туди «вбили»… Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую — вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити. Ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре», — сказав Залужний.
- З 17 грудня в Україні розширили перелік професій, що зобовʼязує жінок (від 18 до 60 років) стати на обовʼязковий військовий облік. Серед професій, які потрапили під обовʼязковий військовий облік — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів і понад 100 інших професій.
- У Міноборони не розʼяснили, яким чином проходитиме постановка жінок на облік у військкомати, але радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова заявила, що алгоритм розроблять до кінця року.