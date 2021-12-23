Головком ЗСУ Залужний: Військовий облік жінок необхідний, але вже завтра у військкомат бігти не треба

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні у військах назріла потреба у широкому військовому обліку жінок, але цей процес відбуватиметься поступово. За його словами, жінкам не варто панікувати.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можна використовувати при захисті нашої держави. Тому народився цей указ [№ 313], трохи більше 100 спеціальностей туди «вбили»… Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую — вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити. Ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре», — сказав Залужний.