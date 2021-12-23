Главком ВСУ Залужный: Воинский учет женщин необходим, но уже завтра в военкомат бежать не надо

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодня в войсках назрела необходимость в широком воинском учете женщин, но этот процесс будет происходить постепенно. По его словам, женщинам не стоит паниковать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

«Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ [№ 313], чуть больше 100 специальностей туда «вбили»… Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю — уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать. Мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо», — сказал Залужный.