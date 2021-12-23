У женщин будет год, чтобы стать на воинский учет. Призыв на боевую службу только в крайнем случае

Женщинам, подпадающим под воинский учет, согласно новому расширенному перечню профессий и специальностей, дадут время встать на него до конца 2022 года.

Об этом сообщили на брифинге в Командовании Сухопутных войск.

На учет женщин будут принимать в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (бывшие военкоматы) по месту регистрации места жительства.

Женщины от 18 до 60 лет, имеющие профессии из перечня, должны подать документы в военкоматы (копии паспорта, идентификационного номера, документов об образовании, семейном положении и так далее), а также пройти военно-врачебную комиссию. Беременные и женщины с малолетними детьми также должны стать на учет. По результатам рассмотрения документов и медкомиссии будет приниматься решение о принятии на учет и выдаче военного билета.

Чтобы уточнить, попадает ли профессия в перечень учета, можно звонить в военкоматы или писать в их соцсети.

Командование Сухопутных войск отметило, что учет — это не призыв на службу.

«Взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не прибывает на военную службу без их согласия», — заявил начальник управления персоналом Сухопутных войск ВСУ Ярослав Горбач.

Призывать женщин на военную, боевую службу будут лишь в крайнем случае, как и мужчин на учете. Это возможно во время военного положения или в особый период во время мобилизации.

Горбач добавил, что в Украине с 2014 года прошло шесть волн мобилизации, во время которых на службу призвали 200 тысяч человек. Ни одна женщина, по его словам, без своего согласия не была призвана.