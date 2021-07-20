У «Слузі народу» заявили, що можуть скасувати обов’язковий військовий призов з 2023 року

Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов. Це пов’язано з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українським Новинам».

«З прийняттям законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни — це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути в цілому», — пояснив Корнієнко.

Він зазначив, що скасування призову можливе з 2023 року. Також Корнієнко анонсував і реформу військкоматів.

«Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно», — підкреслив нардеп.