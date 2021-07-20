В «Слуге народа» заявили, что могут отменить обязательный военный призыв с 2023 года

Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что с 2023 года в Украине могут отменить обязательный военный призыв. Это связано с тем, что Верховная Рада приняла закон о национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.

Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».

«С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом», — пояснил Корниенко.

Он сказал, что отмена призыва возможна с 2023 года. Также Корниенко анонсировал и реформу военкоматов.

«Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет проходить дальше постоянно», — подчеркнул нардеп.