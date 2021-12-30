Зеленский утвердил даты призывов на срочную военную службу в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, следующие призывы украинцев на срочную военную службу состоятся с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия должны начать на месяц раньше этих дат.

Также в Офисе президента подчеркнули, что призванных на срочную военную службу не отправляют в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе, их привлекают к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса, а также на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцируемых в Донецкой и Луганской областях).