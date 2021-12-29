Кім Чен Ин помітно схуд. Влада Північної Кореї каже, що він їсть менше заради країни

NK News

На зустрічі урядовці обговорювали, «як привести боротьбу партії і народу до наступного етапу перемоги». Зараз Північна Корея бореться з економічною кризою, що посилюється коронавірусом, санкціями через ядерну зброю та стихійними лихами — повенями.

Втрата ваги у Кім Чен Ина помітна вже кілька місяців. Це, своєю чергою, породило чутки про те, що у нього проблеми зі здоровʼям. Однак влада КНДР наполягає на тому, що Кім здоровий і просто їсть менше заради країни, яка бореться з гострою нестачею продовольства.

Кім Чен Ин у жовтні сказав своїм громадянам, що вони повинні очікувати, що будуть їсти менше їжі, доки країна не відкриє кордон із Китаєм у 2025 році. Зазначимо, що лише у 2021 році ООН оцінила дефіцит продовольства Північної Кореї приблизно у 860 тисяч тонн, що еквівалентно приблизно 2,3 місяця споживання. У липні Пхеньян наказав громадянам розпочати виробництво власної їжі, щоб підготуватися до дефіциту, який може тривати до трьох років.

У квітні Кім зробив заяву про труднощі у країні і закликав чиновників провести «Важкий похід» — цей термін офіційні особи КНДР використовували для позначення процесу боротьби країни під час голоду 1990-х років, коли після розпаду Радянського Союзу Північна Корея залишилася без вирішальної допомоги. Загальна кількість північних корейців, які померли від голоду в той час, невідома, але за оцінками вона сягає 3 мільйонів.