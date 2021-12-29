Ким Чен Ын заметно похудел. Власти Северной Кореи говорят, что он ест меньше ради страны

NK News

На встрече члены правительства обсуждали, «как привести борьбу партии и народа к следующему этапу победы». Сейчас Северная Корея борется с экономическим кризисом, который усугубляется коронавирусом, санкциями из-за ядерного оружия и стихийными бедствиями — наводнениями.

Потеря веса у Ким Чен Ына заметна уже несколько месяцев. Это, в свою очередь, породило слухи о том, что у него проблемы со здоровьем. Однако власти КНДР настаивают на том, что Ким здоров и просто ест меньше ради страны, которая борется с острой нехваткой продовольствия.

Ким Чен Ын в октябре сказал своим гражданам, что они должны ожидать, что будут есть меньше, пока страна не откроет границу с Китаем в 2025 году. Отметим, что только в 2021 году ООН оценила дефицит продовольствия Северной Кореи примерно в 860 тысяч тонн, что эквивалентно примерно 2,3 месяца потребления. В июле Пхеньян приказал гражданам приступить к производству собственной пищи, чтобы подготовиться к дефициту, который может длиться до трех лет.

В апреле Ким сделал редкое заявление о трудностях в стране и призвал чиновников провести «Трудный поход» — этот термин официальные лица КНДР использовали для обозначения процесса борьбы страны во время голода 1990-х годов, когда после распада Советского Союза Северная Корея осталась без решающей помощи. Общее количество северных корейцев, умерших от голода в то время, неизвестно, но по оценкам, оно составляет до 3 миллионов.