AP: США залишать свій авіаносець у Середземному морі через загрозу російського вторгнення в Україну

США залишать свій авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря через загрозу російського вторгнення в Україну. Його планували перекинути на Близький Схід.

Про це The Associated Press повідомили в Пентагоні.

Міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США залишатися в Середземному морі. Таке рішення відображає необхідність американських військ збільшити присутність у Європі на випадок агресії Росії. За словами Ллойда, такий крок заспокоїть європейських союзників.

До ударної групи ВМС США, окрім авіаносця, входять також кораблі супроводження: крейсер USS San Jacinto й есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely та USS Jason Dunham. Також там присутній фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.