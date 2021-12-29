AP: США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за угрозы российского вторжения в Украину

США оставят свой авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за угрозы российского вторжения в Украину. Его планировали перебросить на Ближний Восток.
Об этом сообщили The Associated Press в Пентагоне.
Министр обороны Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США оставаться в Средиземном море. Такое решение отражает необходимость американских войск увеличить присутствие в Европе на случай агрессии России. По словам Ллойда, подобный шаг успокоит европейских союзников.
В ударную группу ВМС США, кроме авианосца, входят также корабли сопровождения: крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также там присутствует фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО по поводу нерасширения его на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- В январе 2022 года Россия обсудит со США и НАТО гарантии безопасности.