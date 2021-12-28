ДБР порушило дві справи проти ексзаступника глави МВС Гогілашвілі — за можливе службове підроблення та перевищення повноважень

Державне бюро розслідувань порушило дві кримінальні справи проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Вони стосуються можливого службового підроблення та перевищення повноважень.
Про це у своєму Facebook повідомив нардеп Дмитро Разумков.
«За ініціативою МФО «Розумна політика» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області», — зазначив він.
Разумков також прикріпив документи від ДБР та Офісу генерального прокурора з підтвердженням цієї інформації.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, де на одному з блокпостів на Донеччині Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео з Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.
- 12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має чинний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.